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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

Владимир Газзаев отказал «Ордабасы»

Российский тренер Владимир Газзаев не смог договориться с руководством «Ордабасы» и отказал шымкентскому клубу. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Газзаев побывал в Шымкенте, где встречался с директором клуба Бахтияром Байсеитовым. По итогам переговоров российский специалист решил отклонить предложение «Ордабасы».

Ранее среди кандидатов на вакантный пост в шымкентском клубе назывались также болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.

В минувшем сезоне КПЛ «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Напомним, что последним тренером южан был Кахабер Цхададзе, который работал в Шымкенте с 2018 года.

Газзаев также имеет опыт работы в Казахстане — он возглавлял «Актобе» и «Тобол».

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