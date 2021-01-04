Владимир Газзаев отказал «Ордабасы»

Газзаев побывал в Шымкенте, где встречался с директором клуба Бахтияром Байсеитовым. По итогам переговоров российский специалист решил отклонить предложение «Ордабасы».

Ранее среди кандидатов на вакантный пост в шымкентском клубе назывались также болгарин Стойчо Младенов и россиянин Вадим Евсеев.

В минувшем сезоне КПЛ «Ордабасы» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 31 балл после 20 туров и отстав от зоны еврокубков на одно очко.

Напомним, что последним тренером южан был Кахабер Цхададзе, который работал в Шымкенте с 2018 года.