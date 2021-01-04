Жозе Моуринью раскритиковал руководство АПЛ

«Организация этого сезона мне не нравится с самого начала. Но даже тогда я был далёк от мысли, что матчи моей команды будут переносить в самый последний момент. Мне не кажется проблемой то, что «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не начали сезон в то же время, что и мы. Я понимаю это, поскольку они заслужили лишнюю неделю подготовки к сезону своей игрой в Лиге Европы и Лиге чемпионов в прошлом сезоне.

Команда Тоттенхэм Хотспур

Но вот чего я действительно не понимаю, так это того, как можно начинать сезон, не зная, когда будут сыграны перенесённые матчи? Мы узнали о переносе на прошлой неделе только потому, что пришлось откладывать новые матчи. Это единственная причина, по которой мы наконец всё узнали. Таково мое мнение.

Я хочу знать, когда мы сыграем с «Фулхэмом». Я отказываюсь говорить о финале Кубка английской лиги, потому что, возможно, в нём будет играть «Брентфорд», а не мы. Но я хочу знать, когда моя команда встретится с «Фулхэмом». При этом я отказываюсь от наказания кучей матчей, с чем мы столкнулись в начале сезона. В начале сезона с этим можно хоть как-то справляться. Руководство АПЛ забыло, что «Тоттенхэм» может пройти далеко в плей-офф Лиги Европы. Так что я жду", — приводит слова Моуринью ESPN.

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