Источник: Андрей Шевченко может возглавить «Челси»

После поражения от «Манчестер Сити» (1:3) владелец лондонского клуба Роман Абрамович начал обдумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца «синих», под руководством Лампарда клуб переживает кризис.

Один из вариантов замены нынешнего тренера — главный тренер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.

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