Источник: Андрей Шевченко может возглавить «Челси»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост главного тренера «Челси», утверждает Le10Sport.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост главного тренера «Челси», утверждает Le10Sport.
После поражения от «Манчестер Сити» (1:3) владелец лондонского клуба Роман Абрамович начал обдумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца «синих», под руководством Лампарда клуб переживает кризис.
Один из вариантов замены нынешнего тренера — главный тренер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.
Напомним, Шевченко выступал за «Челси» в период с 2006 по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.