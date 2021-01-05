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11:05 (мск), источник: Lenta.Ru

«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде проиграл «Саутгемптону» в 17-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в понедельник, 4 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Данни Ингс.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать 29 очков и выйти на шестое место. Ливерпуль имеет в активе 33 очка и остается лидером АПЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ливерпуль» в следующем туре 17 января на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Саутгемптон» днем раньше на выезде сыграет с «Лестером».

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Саутгемптон
1:0
Первый тайм: 1:0
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