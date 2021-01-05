«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

Встреча прошла в понедельник, 4 января, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей голом отметился Данни Ингс.

Победа позволила «Саутгемптону» набрать 29 очков и выйти на шестое место. Ливерпуль имеет в активе 33 очка и остается лидером АПЛ.

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