Еркебулан Сейдахмет вернулся в «Кайрат»

Нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет покинул «Жетысу» и вернулся в «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайрат

Вторую часть сезона 20-летний форвард провел в аренде в талдыкорганском клубе. В составе «Жетысу» он провел шесть матчей в казахстанской премьер-лиге, но результативными действиями не отметился. По окончании арендного соглашения игрок вернулся в алматинский клуб.

Напомним, в «Кайрат» Сейдахмет перешел в июне 2019 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. За алматинцев он провел 12 матчей в КПЛ, забил гол и сделал два ассиста.