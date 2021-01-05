Еркебулан Сейдахмет вернулся в «Кайрат»
Вторую часть сезона он провел в аренде в «Жетысу».
Вторую часть сезона он провел в аренде в «Жетысу».
Нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет покинул «Жетысу» и вернулся в «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Вторую часть сезона 20-летний форвард провел в аренде в талдыкорганском клубе. В составе «Жетысу» он провел шесть матчей в казахстанской
Напомним, в «Кайрат» Сейдахмет перешел в июне 2019 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. За алматинцев он провел 12 матчей в КПЛ, забил гол и сделал два ассиста.
Алматинцы выкупили игрока за 300 тысяч у российской «Уфы». Также в карьере форварда были болгарский «Левски» и «Тараз». На данный момент Transfermarkt оценивает Сейдахмета в 250 тысяч евро.