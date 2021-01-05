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12:23 (мск), источник: Vesti.kz

Еркебулан Сейдахмет вернулся в «Кайрат»

Вторую часть сезона он провел в аренде в «Жетысу».

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Нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Еркебулан Сейдахмет покинул «Жетысу» и вернулся в «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

Вторую часть сезона 20-летний форвард провел в аренде в талдыкорганском клубе. В составе «Жетысу» он провел шесть матчей в казахстанской премьер-лиге, но результативными действиями не отметился. По окончании арендного соглашения игрок вернулся в алматинский клуб.

Напомним, в «Кайрат» Сейдахмет перешел в июне 2019 года, подписав контракт на три года с возможностью продления еще на два сезона. За алматинцев он провел 12 матчей в КПЛ, забил гол и сделал два ассиста.

Алматинцы выкупили игрока за 300 тысяч у российской «Уфы». Также в карьере форварда были болгарский «Левски» и «Тараз». На данный момент Transfermarkt оценивает Сейдахмета в 250 тысяч евро.

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