«Кайрат» и «Тобол» определились с подготовкой к сезону. Известны даты и места сборов

Алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол» начнут подготовку к новому сезону в январе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Кайрат

«13 января, после прохождения медосмотра, “Кайрат” начнет учебно-тренировочный сбор на базе клуба, который продлится до 26 января», — говорится в сообщении клуба.

«Тобол» соберется 15 января в Костанае, но без легионеров. Будут только казахстанцы. Тренировки планируют проводить в манеже, информирует телеграм-канал «Гол емес».