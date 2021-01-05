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12:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Тобол» определились с подготовкой к сезону. Известны даты и места сборов

В минувшем сезоне алматинцы стали чемпионами, а костанайцы — вторыми.

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Алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол» начнут подготовку к новому сезону в январе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Кайрат

«13 января, после прохождения медосмотра, “Кайрат” начнет учебно-тренировочный сбор на базе клуба, который продлится до 26 января», — говорится в сообщении клуба.

«Тобол» соберется 15 января в Костанае, но без легионеров. Будут только казахстанцы. Тренировки планируют проводить в манеже, информирует телеграм-канал «Гол емес».

Напомним, в минувшем сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом, а «Тобол» завоевал серебряные медали.

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