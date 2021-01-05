«Кайрат» и «Тобол» определились с подготовкой к сезону. Известны даты и места сборов
В минувшем сезоне алматинцы стали чемпионами, а костанайцы — вторыми.
В минувшем сезоне алматинцы стали чемпионами, а костанайцы — вторыми.
Алматинский «Кайрат» и костанайский «Тобол» начнут подготовку к новому сезону в январе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«13 января, после прохождения медосмотра, “Кайрат” начнет учебно-тренировочный сбор на базе клуба, который продлится до 26 января», — говорится в сообщении клуба.
«Тобол» соберется 15 января в Костанае, но без легионеров. Будут только казахстанцы. Тренировки планируют проводить в манеже, информирует
Напомним, в минувшем сезоне «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом, а «Тобол» завоевал серебряные медали.