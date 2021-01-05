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13:01 (мск), источник: БЕЛТА

Радьков стал главным тренером футболистов «Ислочи», Альшевский возглавил «Рух»

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После наступления 2021 года в белорусских футбольных клубах продолжаются кадровые перемены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Новым главным тренером «Ислочи» из Минского района назначен Артем Радьков. Он сменил Виталия Жуковского, возглавившего борисовский БАТЭ 31 декабря. Состав борисовчан покинули несколько известных игроков, среди которых защитник Егор Филипенко и полузащитник Игорь Стасевич.

Экс-наставник БАТЭ Кирилл Альшевский возглавил брестский «Рух», который ранее тренировал Александр Седнев.

Новым главным тренером «Витебска» стал Евгений Чернухин, работавший в структуре БАТЭ. Его предшественник Сергей Ясинский теперь будет тренировать молодежную сборную Беларуси (U-21).

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