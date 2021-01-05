Радьков стал главным тренером футболистов «Ислочи», Альшевский возглавил «Рух»
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После наступления 2021 года в белорусских футбольных клубах продолжаются кадровые перемены, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После наступления 2021 года в белорусских футбольных клубах продолжаются кадровые перемены, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Новым главным тренером «Ислочи» из Минского района назначен Артем Радьков. Он сменил Виталия Жуковского, возглавившего борисовский БАТЭ 31 декабря. Состав борисовчан покинули несколько известных игроков, среди которых защитник Егор Филипенко и полузащитник Игорь Стасевич.
Новым главным тренером «Витебска» стал Евгений Чернухин, работавший в структуре БАТЭ. Его предшественник Сергей Ясинский теперь будет тренировать молодежную сборную Беларуси (U-21).