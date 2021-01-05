Капитан «Реала» захотел уйти в ПСЖ
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос захотел уйти из команды. Об этом сообщается в Twitter El Chiringuito TV.
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос захотел уйти из команды. Об этом сообщается в Twitter El Chiringuito TV.
Испанский защитник отклонил предложение о новом контракте. Президент сливочных Флорентино Перес заявил, что не будет препятствовать трансферу игрока.
Уточняется, что футболист хочет продолжить карьеру в ПСЖ. Французский клуб предлагает игроку более выгодные финансовые условия.
Рамос играет в «Реале» с 2005 года. В нынешнем сезоне 34-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два мяча.