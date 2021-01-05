Экс-форвард сборной Казахстана Мурат Тлешев вернулся в «Актобе»
Его голы еще помнят болельщики «красно-белых».
Его голы еще помнят болельщики «красно-белых».
Известный в прошлом форвард команд КПЛ и сборной Казахстана 40-летний Мурат Тлешев стал спортивным директором ФК «Актобе», сообщает
Свою игровую карьеру футболиста Тлешев закончил в 2016 году именно в «Актобе». После этого он работал в ФФК, также занимал должность спортивного директора в ФК «Астана» и в ФК «Шахтер».
Является вторым бомбардиром в истории чемпионатов Казахстана — на его счету 148 мячей. Свою футбольную карьеру Тлешев начал в 1998 году в родном «Таразе». Также выступал за «Шахтер», «Астану», «Ордабасы», «Иртыш», «Жетысу» и «Атырау».
В «Актобе» Тлешев приходил трижды. Самыми удачными сезонами для него стали 2009-й и 2010-й.
«Мурат дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана, а его голы в ворота грозного “АЗ Алкмаар” до сих пор в памяти актюбинских болельщиков. Футбольный клуб “Актобе” рад приветствовать Мурата в “красно-белой” семье! Есть уверенность, что опыт и знания нашего бомбардира обязательно помогут команде в достижении больших побед!» — говорится в сообщении клуба.