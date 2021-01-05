Чемпион, обидчик «Астаны», подражатель МакГрегора и спаситель «Шахтера». Топ-5 украинцев в КПЛ-2020

В КПЛ-2020 выступали сразу несколько легионеров из Украины. Некоторые из них приняли самое деятельное участие в результатах, показанных их клубами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем запомнились представители этой страны в чемпионате Казахстана.

Адеринсола Эсеола («Кайрат»)

Нападающий «Кайрата» в сезоне-2020 стал чемпионом Казахстана. Для украинца это первый трофей в нашей стране, начиная с 2018 года, когда он оказался в КПЛ.

Впрочем, вклад Эсеолы в триумф «Кайрата» можно назвать минимальным — всего два гола в семнадцати матчах. В 2019 году он забил 19 мячей в КПЛ, разделив вершину бомбардирской гонки Марином Томасовым («Астана»). Впрочем, умалять достоинств Эсеолы не стоит, один из его голов позволил «Кайрату» обыграть «Кайсар».

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Максим Драченко («Кызыл-Жар СК»)

Украинский полузащитник «Кызыл-Жар СК» сыграл важную роль в клубе в прошедшем сезоне. Драченко стал одним из лучших бомбардиров команды, забив три гола — два из них с пенальти. Аналогичное количество раз отличились Шота Григалашвили и Тимур Мульдинов.

Отметим, что Драченко каждый из своих голов празднует оригинальным способом, повторяя походку бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора. При этом украинец признался, что не является поклонником ирландца.

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Максим Марусич («Каспий»)

Нападающий «Каспия» в сезоне-2020 забил всего один гол, но зато какой. В 12-м туре Марусич отлился в матче с «Астаной». Его мяч принес победу актаусцам. Возможно, это самый сенсационный результат в КПЛ-2020.

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Евгений Ткачук («Шахтер»)

Защитник «Шахтера» провел в прошедшем сезоне 11 матчей в составе «горняков». Ткачук отличился один раз, забив победный гол в ворота «Каспия».

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А в заключительном туре, в матче с «Тоболом», заработал пенальти, с которого был забит победный мяч, выведший карагандинцев в еврокубки.

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Тарас Бондаренко («Окжетпес»)

Полузащитник «Окжетпеса» начинал сезон в составе «Каспия», а затем перебрался в кокшетауский клуб. За актаусцев украинец отличился один раз, поразив ворота «Астаны».

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За «Окжетпес» Бондаренко забивал дважды. Примечательно, что один из голов пришелся на матч с его бывшим клубом «Каспием». Второй мяч он отправил в ворота «Ордабасы», совершив впечатляющий проход в штрафную соперника.

Несмотря на старания легионера, «Окжетпес» стал единственным неудачником КПЛ-2020, вылетев по итогам сезона в первую лигу.

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