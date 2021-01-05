Чемпион, обидчик «Астаны», подражатель МакГрегора и спаситель «Шахтера». Топ-5 украинцев в КПЛ-2020
В списке также полузащитник двух клубов, вылетевший в первую лигу.
В списке также полузащитник двух клубов, вылетевший в первую лигу.
В КПЛ-2020 выступали сразу несколько легионеров из Украины. Некоторые из них приняли самое деятельное участие в результатах, показанных их клубами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, чем запомнились представители этой страны в чемпионате Казахстана.
Адеринсола Эсеола («Кайрат»)
Нападающий «Кайрата» в сезоне-2020 стал чемпионом Казахстана. Для украинца это первый трофей в нашей стране, начиная с 2018 года, когда он оказался в КПЛ.
Впрочем, вклад Эсеолы в триумф «Кайрата» можно назвать минимальным — всего два гола в семнадцати матчах. В 2019 году он забил 19 мячей в КПЛ, разделив вершину бомбардирской гонки Марином Томасовым («Астана»). Впрочем, умалять достоинств Эсеолы не стоит, один из его голов позволил «Кайрату» обыграть «Кайсар».
Максим Драченко («Кызыл-Жар СК»)
Украинский полузащитник «Кызыл-Жар СК» сыграл важную роль в клубе в прошедшем сезоне. Драченко стал одним из лучших бомбардиров команды, забив три гола — два из них с пенальти. Аналогичное количество раз отличились Шота Григалашвили и Тимур Мульдинов.
Отметим, что Драченко каждый из своих голов празднует оригинальным способом, повторяя походку бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора. При этом украинец признался, что не является поклонником ирландца.
Максим Марусич («Каспий»)
Нападающий «Каспия» в сезоне-2020 забил всего один гол, но зато какой. В 12-м туре Марусич отлился в матче с «Астаной». Его мяч принес победу актаусцам. Возможно, это самый сенсационный результат в КПЛ-2020.
Евгений Ткачук («Шахтер»)
Защитник «Шахтера» провел в прошедшем сезоне 11 матчей в составе «горняков». Ткачук отличился один раз, забив победный гол в ворота «Каспия».
А в заключительном туре, в матче с «Тоболом», заработал пенальти, с которого был забит победный мяч, выведший карагандинцев в еврокубки.
Тарас Бондаренко («Окжетпес»)
Полузащитник «Окжетпеса» начинал сезон в составе «Каспия», а затем перебрался в кокшетауский клуб. За актаусцев украинец отличился один раз, поразив ворота «Астаны».
За «Окжетпес» Бондаренко забивал дважды. Примечательно, что один из голов пришелся на матч с его бывшим клубом «Каспием». Второй мяч он отправил в ворота «Ордабасы», совершив впечатляющий проход в штрафную соперника.
Несмотря на старания легионера, «Окжетпес» стал единственным неудачником КПЛ-2020, вылетев по итогам сезона в первую лигу.
Напомним, в сезоне-2020 чемпионом Казахстана стал «Кайрат», выигравший трофей впервые за 16 лет. «Тобол» завоевал серебряные награды, а «Астана» — бронзовые.