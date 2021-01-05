Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.01
Валенсия
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
4.01
Саутгемптон
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
6.01
Кальяри
Беневенто
Футбол. Зарубежный
6.01
Аталанта
Парма
Футбол. Зарубежный
6.01
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
6.01
Кротоне
Рома
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
16:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон посчитал работу VAR катастрофой

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон раскритиковал работу системы VAR в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

Наверх
Источник: Reuters

Специалист отметил, что смотрел игру «Лидса» против «Бернли», в которой отменили гол последних. По мнению тренера, это решение было принято ошибочно. Фергюсон также добавил, что считает работу VAR катастрофой.

В прошлом месяце работу системы видеоповторов подверг критике главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист был недоволен решениями видеоассистента рефери в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).

Во время загрузки произошла ошибка.

В ноябре Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что рассматривает возможность введения упрощенной системы VAR. Целью концепции называлось создание более доступных систем видеоповторов, позволяющих использовать видеоассистента арбитра на всех уровнях игры.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Большой позор России на МЧМ. Канада разгромила команду Ларионова
Определился соперник России в матче за третье место МЧМ
«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ
Капитан «Реала» захотел уйти в ПСЖ
Главный тренер российской молодежки оценил разгромное поражение
СМИ: «Челси» может возглавить украинский тренер
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь