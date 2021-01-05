Скончался известный казахстанский футбольный тренер Игорь Романов

Ушел из жизни казахстанский специалист Игорь Романов, сообщается на сайте КФФ. Ему было 69 лет.

Читайте также Умер главный тренер сборной Казахстана по каратэ

Тренер был известен по своей работе в детско-юношеском футболе. Среди его воспитанников — Владимир Плотников, Сергей Остапенко, Абзал Жумабаев, Сергей Ларин, Григорий Бабаян, Андрей Шабанов и Сергей Гридин.

В качестве наставника возглавлял команды мастеров «Цесна» (Алматы), «Иле-Саулет» (Алматинская область), «Махтаарал» (Туркестанская область), входил в тренерский штаб ЦСКА из южной столицы, работал в структуре ФК «Кайрат».