Скончался известный казахстанский футбольный тренер Игорь Романов
Он воспитал многих специалистов.
Он воспитал многих специалистов.
Ушел из жизни казахстанский специалист Игорь Романов, сообщается на сайте КФФ. Ему было 69 лет.
Тренер был известен по своей работе в
В качестве наставника возглавлял команды мастеров «Цесна» (Алматы), «Иле-Саулет» (Алматинская область), «Махтаарал» (Туркестанская область), входил в тренерский штаб ЦСКА из южной столицы, работал в структуре ФК «Кайрат».
Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Игоря Романова.