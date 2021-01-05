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16:00 (мск), источник: Vesti.kz

Скончался известный казахстанский футбольный тренер Игорь Романов

Он воспитал многих специалистов.

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Ушел из жизни казахстанский специалист Игорь Романов, сообщается на сайте КФФ. Ему было 69 лет.

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Тренер был известен по своей работе в детско-юношеском футболе. Среди его воспитанников — Владимир Плотников, Сергей Остапенко, Абзал Жумабаев, Сергей Ларин, Григорий Бабаян, Андрей Шабанов и Сергей Гридин.

В качестве наставника возглавлял команды мастеров «Цесна» (Алматы), «Иле-Саулет» (Алматинская область), «Махтаарал» (Туркестанская область), входил в тренерский штаб ЦСКА из южной столицы, работал в структуре ФК «Кайрат».

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Игоря Романова.

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