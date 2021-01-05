Выведший «Шахтер» в еврокубки тренер возглавил другой клуб КПЛ
Официально объявлено о контракте.
Официально объявлено о контракте.
Казахстанский специалист Константин Горовенко стал новым главным тренером «Жетысу», сообщают Vesti.kz. Талдыкорганский клуб объявил о подписании контракта на официальном сайте, но не сообщил подробности.
Напомним, что предыдущий тренерский штаб «Жетысу» во главе с Дмитрием Огаем покинул команду, так как она не завоевала место в тройке
43-летний тренер Горовенко в прошлом сезоне КПЛ отметился успешной работой с «Шахтером». Он пришел в карагандинский клуб летом-2020 и занял с ним по итогам сезона четвертое место, выведя клуб в Лигу конференций — 2021.
Ранее Горовенко также тренировал молодежную команду семиреченцев — «Жетысу Б». В бытность футболистом он защищал цвета «Кайрата», «Жениса» и «Алма-Аты». За сборную Казахстана провел шесть матчей и забил три гола.