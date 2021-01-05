Выведший «Шахтер» в еврокубки тренер возглавил другой клуб КПЛ

Казахстанский специалист Константин Горовенко стал новым главным тренером «Жетысу», сообщают Vesti.kz. Талдыкорганский клуб объявил о подписании контракта на официальном сайте, но не сообщил подробности.

Команда Жетысу

Напомним, что предыдущий тренерский штаб «Жетысу» во главе с Дмитрием Огаем покинул команду, так как она не завоевала место в тройке премьер-лиги.

43-летний тренер Горовенко в прошлом сезоне КПЛ отметился успешной работой с «Шахтером». Он пришел в карагандинский клуб летом-2020 и занял с ним по итогам сезона четвертое место, выведя клуб в Лигу конференций — 2021.