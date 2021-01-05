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17:59 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен бюджет «Окжетпеса» после вылета в первую лигу и ухода Карповича

У клуба остались долги.

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Бюджет ФК «Окжетпес» на 2021 год после вылета в первую лигу может составить около 1,5 миллиарда тенге, сообщает Meta-ratings.kz.

Клуб из Кокшетау имеет долги перед игроками и тренерами по заработной плате за три-четыре месяца, а также по премиальным и отпускным.

Напомним, по итогам сезона в КПЛ-2020 «Окжетпес» занял последнее, одиннадцатое место и вылетел в первую лигу.

Отмечается, что главный тренер команды Андрей Карпович уже покинул клуб и близок к назначению в «Кызыл-Жар СК».

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