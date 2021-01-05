Стал известен бюджет «Окжетпеса» после вылета в первую лигу и ухода Карповича

Бюджет ФК «Окжетпес» на 2021 год после вылета в первую лигу может составить около 1,5 миллиарда тенге, сообщает Meta-ratings. kz.

Клуб из Кокшетау имеет долги перед игроками и тренерами по заработной плате за три-четыре месяца, а также по премиальным и отпускным.

Напомним, по итогам сезона в КПЛ-2020 «Окжетпес» занял последнее, одиннадцатое место и вылетел в первую лигу.