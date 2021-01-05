Возвращение Сейдахмета и положение Эсеолы и Тунгышбаева. Получат ли они очередной шанс в «Кайрате»?

Еркебулан Сейдахмет после почти полугодовой аренды вернулся в «Кайрат» из «Жетысу». Корреспондент Vesti.kz размышляет о том, получит ли казахстанец второй шанс в стане чемпиона КПЛ-2020, а вместе с ним будет ли возможность все-таки проявить себя в алматинском клубе у прилично сдавших Еркебулана Тунгышбаева и Адеринсолы Эсеолы.

О том, что Сейдахмет получит шанс, на первом сборе говорил председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев. По отношению к 20-летнему игроку, контракт которого рассчитан до середины 2022 года, это рациональный и разумный шаг. И хотя в последний год футболист, которому выдавались огромные авансы, ничем себя не проявил — ни одного матча за «Кайрат» и шесть неполных встреч в составе «Жетысу» без голов и ассистов, ему по всей вероятности еще доверяют в алматинском клубе.

Команда Кайрат

С другой стороны, «Кайрат» не меньше самого игрока должен быть заинтересован в перезагрузке его карьеры. По разной информации, трансфер Сейдахмета из «Уфы» обошелся алматинцам в 300 тысяч евро. После перехода в «Кайрат» игрок по данным Transfermarkt стоил уже 400 тысяч. Сейчас ценник на Сейдахмета составляет 250 тысяч евро. Алматинцы вряд ли прямо сейчас найдут на него покупателя даже за такую цену. Поэтому, остается возвращать футболиста в игру, спасая свои вложения. Возможно, он отправится в очередную аренду. Хотя у игроков в этом статусе карьера в «Кайрате» явно не задается.

Конкурентом Сейдахмета за место в составе является его тезка Еркебулан Тунгышбаев. Последний присоединился к «Кайрату» в начале 2019 года, перейдя из «Ордабасы», где был на ведущих ролях. В алматинском клубе он себя пока не проявил. Футболист на протяжении двух сезонов получал мало игровой практики, при этом не смог ни разу отличиться и потерял место в составе сборной Казахстана.

До перехода в «Кайрат» в декабре 2018 года цена на него по данным Transfermarkt составляла 1 миллион 300 тысяч евро. Сейчас, Тунгышбаев на трансферном рынке оценивается в 500 тысяч. Его контракт истекает в конце 2021 года. Как заявил Боранбаев в интервью Vesti.kz, клуб готов отпустить Тунгышбаева. Но не бесплатно. Вполне возможно, что на него в межсезонье не найдется покупателя, тогда Тунгышбаев останется в обойме «Кайрата». И от многих факторов будет зависеть, будет ли игрок обеспечивать глубину состава и потенциал или его черная полоса продолжится.

Также в конце 2021 года истекает контракт у Эсеолы. В минувшем сезоне украинский форвард прилично сдал, забив всего два гола в 17-ти матчах. Руководство «Кайрата» отметило, что готово отпустить его за хорошую компенсацию. Пока он еще игрок «Кайрата». Большой вопрос, сможет ли Эсеола в сезоне-2021 составить конкуренцию Вагнеру Лаву и Абату Аймбетову. В этом плане украинец непредсказуем. К слову, Эсеола уже намекнул на уход из клуба.

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