В клубах Английской премьер-лиги выявлено 40 случаев заражения коронавирусом за неделю

Тестирование проводилось в два этапа, на первом ( 28—31 декабря ) его прошли 1 311 представителей лиги, из которых тесты 28 человек дали положительный результат. В период с 1 по 3 января было протестировано 984 человека, 12 из которых заразились. Все зараженные находятся на 10-дневной самоизоляции, их имена не сообщаются.