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18:55 (мск), источник: ТАСС

В клубах Английской премьер-лиги выявлено 40 случаев заражения коронавирусом за неделю

ТАСС, 5 января. Плановое тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), проводившееся с 28 декабря по 3 января, выявило 40 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба АПЛ.

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Тестирование проводилось в два этапа, на первом (28—31 декабря) его прошли 1 311 представителей лиги, из которых тесты 28 человек дали положительный результат. В период с 1 по 3 января было протестировано 984 человека, 12 из которых заразились. Все зараженные находятся на 10-дневной самоизоляции, их имена не сообщаются.

Вторую неделю подряд в лиге выявляется рекордное количество зараженных, в период с 21 по 27 декабря их было 18.

Во время загрузки произошла ошибка.

Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Всего в новом сезоне выявлен 171 случай инфицирования.

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