В клубах Английской премьер-лиги выявлено 40 случаев заражения коронавирусом за неделю
ТАСС, 5 января. Плановое тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской
ТАСС, 5 января. Плановое тестирование футболистов и сотрудников клубов Английской
Тестирование проводилось в два этапа, на первом (
Вторую неделю подряд в лиге выявляется рекордное количество зараженных, в период с 21 по 27 декабря их было 18.
Представители клубов сдают тесты дважды в неделю. Всего в новом сезоне выявлен 171 случай инфицирования.