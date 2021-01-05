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5 января, источник: ТАСС

Футболист «Ювентуса» Куадрадо заразился коронавирусом

ТАСС, 5 января. Тест на коронавирусную инфекцию полузащитника итальянского футбольного клуба «Ювентус» Хуана Куадрадо дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что он отправлен на самоизоляцию, заболевание проходит бессимптомно.

В понедельник пресс-служба клуба сообщила, что коронавирус был обнаружен у защитника клуба Алекса Сандро.

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«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков. В среду подопечные Андреа Пирло в гостях сыграют с лидером чемпионата «Миланом».

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