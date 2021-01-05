Футболист «Ювентуса» Куадрадо заразился коронавирусом
ТАСС, 5 января. Тест на коронавирусную инфекцию полузащитника итальянского футбольного клуба «Ювентус» Хуана Куадрадо дал положительный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 5 января. Тест на коронавирусную инфекцию полузащитника итальянского футбольного клуба «Ювентус» Хуана Куадрадо дал положительный результат. Об этом сообщает
Отмечается, что он отправлен на самоизоляцию, заболевание проходит бессимптомно.
В понедельник
«Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков. В среду подопечные Андреа Пирло в гостях сыграют с лидером чемпионата «Миланом».