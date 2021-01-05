Гол «Спартаку» и бунт против тренера. Как казахстанец спас свой сезон в зарубежном чемпионате

Казахстанский форвард Самат Сарсенов, выступавший в КПЛ за «Кайрат» и «Тараз», в 2020 году сменил чемпионат, а затем оказался в центре скандала, но все же спас сезон. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как он выступал за латвийские клубы.

В начале февраля 2020 года экс-форвард «Кайрата» Сарсенов стал игроком латвийской «Валмиеры», а спустя несколько дней он забил первый гол за новый клуб, отличившись в контрольном матче против «Нижнего Новгорода». Казахстанец отмечал, что, несмотря на предложения от клубов КПЛ, он выбрал вариант с Латвией, чтобы расти и прогрессировать.

Чемпионат он начал в основной обойме «Валмиеры», сыграв в девяти матчах. При этом казахстанец забил два гола, один из которых пришелся в ворота его будущего клуба — юрмальского «Спартака», а второй раз он огорчил «Даугавпилс».

Казалось, Сарсенов уверенно прошел адаптацию и застолбил за собой место в основном составе. Но в конце июля появилась новость об отстранении казахстанца. Сарсенов вместе с еще 22-мя игроками «Валмиеры» устроили бунт против главного тренера Тамаза Пертии и вице-президента клуба Улдиса Пуцидиса.

В итоге в восьми следующих матчах Сарсенов не появлялся в составе, а в начале сентября стал игроком юрмальского «Спартака».

Казахстанец не сразу стал игроком основной обоймы «красно-белых» — на поле он появился лишь в конце сентября.

В составе «Спартака» Сарсенов провел шесть матчей и отличился один раз, забив гол в ворота «Тукумса». А в игре против бывшей команды «Валмиеры» он поучаствовал в голевой комбинации, которая стала победной для юрмальского клуба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QhLg94ZHpqU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам чемпионата Латвии «Спартак» занял шестое место из десяти, а «Валмиера» завоевала «бронзу».

Отметим, что 24-летний Сарсенов является уроженцем Оренбургской области, а карьеру начинал в 2013 году в «Носте» из родного Новотроицка. В сезоне-2016/17 он выступал за дубль «Оренбурга», после чего перебрался в «Кайрат», за главную команду которого провел 15 официальных матчей и голов не забил. Вторую половину сезона-2019 он выступал за «Тараз» на правах аренды, в составе которого сыграл 11 встреч.