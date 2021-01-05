Чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Белл умер на 75-м году жизни
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу англичанин Колин Белл умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу англичанин Колин Белл умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщает
«С глубочайшей печалью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине легенды “Манчестер Сити” Колина Белла», — говорится в сообщении.
Белл выступал за «Манчестер Сити» 13 лет, вместе с клубом он стал победителем чемпионата Англии сезона-1967/68. То чемпионство стало для манчестерской команды первым за 30 лет, в следующий раз клуб смог победить в английском первенстве только в сезоне-2011/12.
Белл является обладателем Кубка Англии, Кубка обладателей кубков и дважды — Кубка английской лиги.
В составе сборной Англии он стал бронзовым призером чемпионата Европы 1968 года.