СМИ сообщили подробности дисквалификации Триппьера. Он слил друзьям информацию о своем переходе в «Атлетико»

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Напомним, 30-летний футболист был отстранен Футбольной ассоциацией Англии (FA) на 10 недель и оштрафован на 70 тыс. фунтов за нарушение правил о ставках. Позже ФИФА временно приостановила дисквалификацию.

Как сообщает Sky Sports, сам Триппьер не делал ставок, но помог извлечь выгоду друзьям, предоставив инсайдерскую информацию о своем трансфере из «Тоттенхэма» в «Атлетико» летом 2019 года. Футболист давал приятелям наводки через WhatsApp, а в одном из сообщений прямо посоветовал «грузить деньги» на свой переход в мадридский клуб.

В результате, один из приятелей Кирана сделал 10 соответствующих ставок — от 20 до 65 фунтов каждая. Аналогичные пари на суммы от 20 до 300 фунтов заключили еще двое друзей Триппьера.