Чемпион в составе «Шахтера» стал владельцем клуба КПЛ
5 января состоялись торги 51 процента уставного капитала футбольного клуба «Кайсар» из Кызылорды. Победителем торгов стал нынешний директор клуба Серик Досманбетов, сообщает
5 января состоялись торги 51 процента уставного капитала футбольного клуба «Кайсар» из Кызылорды. Победителем торгов стал нынешний директор клуба Серик Досманбетов, сообщает
Срок доверительного управления с правом выкупа составляет пять лет. Победитель торгов должен будет сохранить профиль деятельности объекта. Он не может совершать действия, влекущие за собой отчуждение или передачу в залог доли участия — 51 процента, переданного в доверительное управление.
Ранее клуб состоял на балансе Управления физической культуры и спорта Кызылординской области.
Досманбетов — известный в прошлом казахстанский нападающий, функционер. На протяжении нескольких сезонов защищал цвета родного «Кайсара». Также играл за «Актобе», «Окжетпес», «Жетысу» и «Шахтер», с которым выигрывал «золото» КПЛ-2011.
Напомним, что кызылординский клуб завершил сезон на седьмом месте. При этом дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).