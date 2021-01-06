Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Беневенто
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Парма
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Интер
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Верона
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Специя
Футбол. Зарубежный
21:00
Лорьян
Монако
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Барселона
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
32Слезы Щербаковой и Тутберидзе, радость Трусовой и Плющенко, огромный медведь. Невероятные эмоции ЧР-2021
12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион в составе «Шахтера» стал владельцем клуба КПЛ

5 января состоялись торги 51 процента уставного капитала футбольного клуба «Кайсар» из Кызылорды. Победителем торгов стал нынешний директор клуба Серик Досманбетов, сообщает Meta-ratings.kz.

Наверх
Источник: Reuters

Срок доверительного управления с правом выкупа составляет пять лет. Победитель торгов должен будет сохранить профиль деятельности объекта. Он не может совершать действия, влекущие за собой отчуждение или передачу в залог доли участия — 51 процента, переданного в доверительное управление.

Ранее клуб состоял на балансе Управления физической культуры и спорта Кызылординской области.

Досманбетов — известный в прошлом казахстанский нападающий, функционер. На протяжении нескольких сезонов защищал цвета родного «Кайсара». Также играл за «Актобе», «Окжетпес», «Жетысу» и «Шахтер», с которым выигрывал «золото» КПЛ-2011.

Напомним, что кызылординский клуб завершил сезон на седьмом месте. При этом дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, уступив кипрскому АПОЭЛу (1:4).

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Россия опозорилась на МЧМ. Проиграла и осталась без медалей
США — чемпион мира, а Канада — примитивная и жалкая
«Подставили тренера». Игроки сборной России взяли вину на себя
Ларионов не признал ошибок, даже оставшись без медалей МЧМ
Роналдиньо заработал более 700 тыс. евро после выхода из тюрьмы
Русский хоккеист заплакал прямо на льду после поражения (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь