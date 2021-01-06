Чемпион в составе «Шахтера» стал владельцем клуба КПЛ

Срок доверительного управления с правом выкупа составляет пять лет. Победитель торгов должен будет сохранить профиль деятельности объекта. Он не может совершать действия, влекущие за собой отчуждение или передачу в залог доли участия — 51 процента, переданного в доверительное управление.