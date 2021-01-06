Рэшфорд — самый дорогостоящий футболист мира по версии CIES. Роналду и Неймар не вошли в топ-100

Возглавил список нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, стоимость которого составляет 165,6 миллиона евро. В тройку также вошли форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд (152 миллиона) и защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд (151,6).

Лидер «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-й строчке с оценкой в 54 миллиона евро. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и вовсе стал 131-м (47 миллионов). Нападающий «ПСЖ» Неймар также не попал в первую сотню.