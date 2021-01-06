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14:41 (мск), источник: ТАСС

Бывший тренер «Локомотива» Билич возглавил китайский «Бэйцзин Гоань»

ТАСС, 6 января. Хорват Славен Билич стал главным тренером китайского футбольного клуба «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: Reuters

Контракт с 52-летним специалистом рассчитан на два года. В декабре он был отправлен в отставку с поста главного тренера английского «Вест Бромвича».

Ранее Билич возглавлял хорватский «Хайдук», турецкий «Бешикташ», английский «Вест Хэм» и саудовский «Аль-Иттихад». На протяжении сезона-2012/13 он тренировал московский «Локомотив», под его руководством команда заняла девятое место в таблице чемпионата России.

Также Билич возглавлял сборную Хорватии, которую довел до четвертьфинала чемпионата Европы — 2008. В качестве игрока хорват стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

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