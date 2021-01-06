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16:48 (мск), источник: ТАСС

Два футболиста «Милана» заразились коронавирусом перед матчем с «Ювентусом»

ТАСС, 6 января. Положительные результаты тестов на коронавирус обнаружены у двух футболистов итальянского «Милана». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: Reuters

Заражение выявлено у полузащитников Анте Ребича и Раде Крунича.

В среду «Милан» примет в матче 16-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус», в котором коронавирусом заразились защитник Алекс Сандро и полузащитник Хуан Куадрадо.

После 15 туров «Милан» лидирует в таблице с 37 очками в активе, «Ювентус» с 27 очками в 14 матчах идет пятым.

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