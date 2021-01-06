Назван самый дорогой футболист мира
CIES Football Observatory назвала самого дорогого футболиста мира. Об этом сообщается на сайте организации.
CIES Football Observatory назвала самого дорогого футболиста мира. Об этом сообщается на сайте организации.
Первое место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд. Его стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро. На второй позиции оказался форвард дортмундской «Боруссии» норвежец Эрлинг Холанд (152 миллиона евро) и английский защитник «Ливерпуля» Трент
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-м месте. Его стоимость оценивается в 54 миллиона евро. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стоит на семь миллионов меньше и находится на 131-й позиции.
2 января портал Transfermarkt назвал самого подорожавшего футболиста по итогам 2020 года. Им оказался Холанд, цена которого выросла с 55 до 110 миллионов.