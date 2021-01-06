Назван самый дорогой футболист мира

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Первое место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд. Его стоимость оценивается в 165,6 миллиона евро. На второй позиции оказался форвард дортмундской «Боруссии» норвежец Эрлинг Холанд (152 миллиона евро) и английский защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд (151,6 миллиона евро).

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси оказался лишь на 97-м месте. Его стоимость оценивается в 54 миллиона евро. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стоит на семь миллионов меньше и находится на 131-й позиции.

2 января портал Transfermarkt назвал самого подорожавшего футболиста по итогам 2020 года. Им оказался Холанд, цена которого выросла с 55 до 110 миллионов.