Казахстанский специалист станет ассистентом Шпилевского в «Кайрате»
В ФК «Кайрат» произошли кадровые изменения.
В ФК «Кайрат» произошли кадровые изменения.
Об этом сообщается на сайте алматинского клуба.
Так, в предстоящем сезоне ассистентом главного тренера команды, белоруса Алексея Шпилевского, станет Артем Гавриленко. Этот казахстанский специалист начал карьеру в 2001 году в ФК «Восток». Отыграв 11 лет в
Предыдущий ассистент Шпилевского Кирилл Кекер назначен главным тренером команды «Кайрат-Жастар», представляющей клуб в первой лиге. В сезоне-2017 его подопечные завоевали золотые медали первенства РК среди команд 2002 года рождения, играя с соперниками на год старше, стали победителями турнира памяти Нурлана Каппарова, завоевали серебряные медали на международном турнире в Валенсии и стали обладателями Кубка на турнире имени Сергея Квочкина. С сезона 2019 по 2020 Кекер был ассистентом Алексея Шпилевского в главной команде и завоевал золотые медали чемпионата. Теперь же ему предстоят новые вызовы с дублирующим составом клуба. Также на данный момент Кекер проходит обучение на категорию PRO.
Команду Академии U-18 будет возглавлять Кирилл Морунов, который работает в структуре клуба семь лет. Начинал он свою карьеру с команды филиала, после чего работал помощником и главным тренером команд Академии им. Т. С. Сегизбаева. Обладает тренерской лицензией категории А и обучается на категорию PRO. В сезоне 2018 был старшим тренером сборной Казахстана U-15. C командой Академии «Кайрат» 2002-го года рождения в сезоне 2019 стал чемпионом Казахстана и завоевал путевку в юношескую Лигу чемпионов.