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17:01 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский специалист станет ассистентом Шпилевского в «Кайрате»

В ФК «Кайрат» произошли кадровые изменения.

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Источник: Reuters

Об этом сообщается на сайте алматинского клуба.

Так, в предстоящем сезоне ассистентом главного тренера команды, белоруса Алексея Шпилевского, станет Артем Гавриленко. Этот казахстанский специалист начал карьеру в 2001 году в ФК «Восток». Отыграв 11 лет в премьер-лиге и первой лиге Казахстана, он стал тренером. С 2014 по 2016 годы Гавриленко работал в филиале Академии ФК «Кайрат». Позже в разное время c командами Академии 2003 и 2005 годов рождения становился призером и чемпионом различных местных и международных турниров. Будучи ассистентом юношеской сборной Казахстана U-15, стал чемпионом Кубка развития УЕФА. В июле прошлого года Артем Гавриленко получил должность старшего тренера юношеской сборной Казахстана U-17.

Предыдущий ассистент Шпилевского Кирилл Кекер назначен главным тренером команды «Кайрат-Жастар», представляющей клуб в первой лиге. В сезоне-2017 его подопечные завоевали золотые медали первенства РК среди команд 2002 года рождения, играя с соперниками на год старше, стали победителями турнира памяти Нурлана Каппарова, завоевали серебряные медали на международном турнире в Валенсии и стали обладателями Кубка на турнире имени Сергея Квочкина. С сезона 2019 по 2020 Кекер был ассистентом Алексея Шпилевского в главной команде и завоевал золотые медали чемпионата. Теперь же ему предстоят новые вызовы с дублирующим составом клуба. Также на данный момент Кекер проходит обучение на категорию PRO.

Команду Академии U-18 будет возглавлять Кирилл Морунов, который работает в структуре клуба семь лет. Начинал он свою карьеру с команды филиала, после чего работал помощником и главным тренером команд Академии им. Т. С. Сегизбаева. Обладает тренерской лицензией категории А и обучается на категорию PRO. В сезоне 2018 был старшим тренером сборной Казахстана U-15. C командой Академии «Кайрат» 2002-го года рождения в сезоне 2019 стал чемпионом Казахстана и завоевал путевку в юношескую Лигу чемпионов.

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