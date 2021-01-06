Казахстанский специалист станет ассистентом Шпилевского в «Кайрате»

Об этом сообщается на сайте алматинского клуба.

Так, в предстоящем сезоне ассистентом главного тренера команды, белоруса Алексея Шпилевского, станет Артем Гавриленко. Этот казахстанский специалист начал карьеру в 2001 году в ФК «Восток». Отыграв 11 лет в премьер-лиге и первой лиге Казахстана, он стал тренером. С 2014 по 2016 годы Гавриленко работал в филиале Академии ФК «Кайрат». Позже в разное время c командами Академии 2003 и 2005 годов рождения становился призером и чемпионом различных местных и международных турниров. Будучи ассистентом юношеской сборной Казахстана U-15, стал чемпионом Кубка развития УЕФА. В июле прошлого года Артем Гавриленко получил должность старшего тренера юношеской сборной Казахстана U-17.

Предыдущий ассистент Шпилевского Кирилл Кекер назначен главным тренером команды «Кайрат-Жастар», представляющей клуб в первой лиге. В сезоне-2017 его подопечные завоевали золотые медали первенства РК среди команд 2002 года рождения, играя с соперниками на год старше, стали победителями турнира памяти Нурлана Каппарова, завоевали серебряные медали на международном турнире в Валенсии и стали обладателями Кубка на турнире имени Сергея Квочкина. С сезона 2019 по 2020 Кекер был ассистентом Алексея Шпилевского в главной команде и завоевал золотые медали чемпионата. Теперь же ему предстоят новые вызовы с дублирующим составом клуба. Также на данный момент Кекер проходит обучение на категорию PRO.