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6 января, источник: Sport24

Озил близок к переходу в «Фенербахче»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил в ближайшее время может перейти в «Фенербахче», сообщает DHA Spor.

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Источник: Reuters

32-летний футболист договорился о подписании контракта с клубом на 3,5 года. Слухи о переезде Озила в Турцию усилились после того, как он выложил в инстаграме свою фотографию из Стамбула.

Озил перешел в «Арсенал» из «Реала» в 2013 году, но в последнее время перестал попадать в основную команду «канониров». Всего за лондонцев он провел 254 матча, в которых забил 44 гол и сделал 77 передач. В его активе 23 гола в 92 матчах за сборную Германии.

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