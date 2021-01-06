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6 января, источник: Спорт-Экспресс

Источник: Экс-вратарь сборной Италии Де Санктис находится в реанимации после ДТП

Бывший вратарь сборной Италии Морган Де Санктис попал в автомобильную аварию, сообщает Il Messaggero.

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Источник: Спорт-Экспресс

43-летний итальянец ехал ночью на своем автомобиле, который в результате ДТП перевернулся. У Де Санктиса были выявлены переломы ребер и травма головы. Врачи удалили ему селезенку, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Де Санктис ранее защищал цвета «Пескары», «Ювентуса», «Удинезе», «Севильи», «Галатасарая», «Наполи» и «Ромы», а завершил карьеру в 2017 году в «Монако».

В сборной Италии Де Санктис провел 6 матчей и пропустил 6 мячей, был в заявке Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012, где итальянцы завоевали серебро.

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