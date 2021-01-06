«Атлетико» проиграл клубу из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании

Единственный гол на седьмой минуте забил Адриан Хименес. У «Атлетико» вышли игроки преимущественно основного состава. Следующий соперник «Корнельи» определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 16 января.

«Корнелья» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, ни разу в истории команда не получала повышение в классе. В Кубке Испании лучшим результатом «Корнельи» является выход в 1/16 финала турнира.