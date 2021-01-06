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6 января, источник: ТАСС

«Атлетико» проиграл клубу из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании

ТАСС, 6 января. Футболисты мадридского «Атлетико» уступили «Корнелье» со счетом 0:1 в гостевом матче 1/32 финала Кубка Испании.

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Источник: AP 2020

Единственный гол на седьмой минуте забил Адриан Хименес. У «Атлетико» вышли игроки преимущественно основного состава. Следующий соперник «Корнельи» определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 16 января.

«Корнелья» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, ни разу в истории команда не получала повышение в классе. В Кубке Испании лучшим результатом «Корнельи» является выход в 1/16 финала турнира.

«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский клуб 10 раз одерживал победу в национальном чемпионате, десять раз становился обладателем кубка и дважды — суперкубка страны. В активе «Атлетико» также три победы в Лиге Европы, три выхода в финал Лиги чемпионов.

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