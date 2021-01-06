«Атлетико» проиграл клубу из третьего дивизиона и вылетел из Кубка Испании
ТАСС, 6 января. Футболисты мадридского «Атлетико» уступили «Корнелье» со счетом 0:1 в гостевом матче 1/32 финала Кубка Испании.
ТАСС, 6 января. Футболисты мадридского «Атлетико» уступили «Корнелье» со счетом 0:1 в гостевом матче 1/32 финала Кубка Испании.
Единственный гол на седьмой минуте забил Адриан Хименес. У «Атлетико» вышли игроки преимущественно основного состава. Следующий соперник «Корнельи» определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 16 января.
«Корнелья» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании, ни разу в истории команда не получала повышение в классе. В Кубке Испании лучшим результатом «Корнельи» является выход в 1/16 финала турнира.
«Атлетико» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский клуб 10 раз одерживал победу в национальном чемпионате, десять раз становился обладателем кубка и дважды — суперкубка страны. В активе «Атлетико» также три победы в Лиге Европы, три выхода в финал Лиги чемпионов.