Александр Головин забил в первом матче после травмы

В конце августа Головин получил травму подколенного сухожилия, с тех пор не приняв участие ни в одном матче. В гостевой игре с «Лорьяном» он вышел на 62-й минуте, заменив Желсона Мартиньша. На 64-й минуте россиянин забил второй гол своей команды. На 64-й минуте россиянин забил второй гол своей команды. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Монако», «Лорьян» доигрывал матч в меньшинстве.