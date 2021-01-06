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6 января, источник: ТАСС

Александр Головин забил в первом матче после травмы

ТАСС, 6 января. Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену в матче 18-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лорьяном». Россиянин принимает участие в первом матче с августа, когда получил травму.

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Источник: AFP 2020

В конце августа Головин получил травму подколенного сухожилия, с тех пор не приняв участие ни в одном матче. В гостевой игре с «Лорьяном» он вышел на 62-й минуте, заменив Желсона Мартиньша. На 64-й минуте россиянин забил второй гол своей команды. На 64-й минуте россиянин забил второй гол своей команды. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Монако», «Лорьян» доигрывал матч в меньшинстве.

Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. В игре первого тура сезона-2020/21 против «Реймса» (2:2) россиянин отметился голевым пасом. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.

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