Александр Головин забил в первом матче после травмы

В конце августа Головин получил травму подколенного сухожилия, с тех пор не приняв участие ни в одном матче. В гостевой игре с «Лорьяном» он вышел на 62-й минуте, заменив Желсона Мартиньша. На 64-й минуте россиянин забил второй гол своей команды. На 64-й минуте россиянин забил второй гол своей команды. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Монако», «Лорьян» доигрывал матч в меньшинстве.
Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, полузащитник принял участие в 25 матчах, забив три мяча и отдав четыре результативные передачи. В игре первого тура сезона-2020/21 против «Реймса» (2:2) россиянин отметился голевым пасом. За сборную России Головин сыграл 33 матча, забил пять голов и отдал десять результативных передач.