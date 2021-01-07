Русского футболиста во Франции сравнили с Николаем II
Лучшее возвращение после травмы.
Лучшее возвращение после травмы.
2021-й начался с перфоманса
Элдор Шомуродов снова забил за «Дженоа» (теперь у бывшего страйкера «Ростова» 2 гола + 2 ассиста в Серии А), Алексей Миранчук поучаствовал в разгроме «Пармы», а Александр Головин
В среду «Монако» на равных бился в гостях с «Лорьяном», но во втором тайме остался в большинстве — прямую красную получил Жонатан Делаплас. На 66-й минуте Нико Ковач выпустил Головина — и полузащитник вывел команду вперед в первой же атаке: перекрестился, ускорился, подхватил мяч и аккуратно пальнул в дальний.
Через три минуты «Монако» пропустил, тут же снова вышел вперед, а в концовке добил «Лорьян» еще двумя мячами.
«Царь вернулся», — отреагировал официальный твиттер «Монако», изобразив игрока в мундире Николая II.
Для Головина гол «Лорьяну» — один из важнейших в карьере.
Головин вонзил «Лорьяну» через 10 секунд после выхода на замену — это самый быстрый гол чемпионата Франции для игроков, появлявшихся на поле со скамейки, с 20 октября 2007 года. Тогда отличился польский форвард «Осера» Иренеуг Елень, который тоже забил в ворота «Лорьяна».
После игры Головина поздравила вся раздевалка: хлопали по плечу, отдавали пять и
— Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы, — сказал Головин Sport24. — Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды. Ситуация с голом? В принципе ничего особенного — вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол. Естественно, гол придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, что у нас в целом отлично сработали замены в этом матче. Одержали важную победу. Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле не готовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре.