Русского футболиста во Франции сравнили с Николаем II

2021-й начался с перфоманса экс-звезд РПЛ в Европе.

Элдор Шомуродов снова забил за «Дженоа» (теперь у бывшего страйкера «Ростова» 2 гола + 2 ассиста в Серии А), Алексей Миранчук поучаствовал в разгроме «Пармы», а Александр Головин по-королевски вернулся после травмы.

В среду «Монако» на равных бился в гостях с «Лорьяном», но во втором тайме остался в большинстве — прямую красную получил Жонатан Делаплас. На 66-й минуте Нико Ковач выпустил Головина — и полузащитник вывел команду вперед в первой же атаке: перекрестился, ускорился, подхватил мяч и аккуратно пальнул в дальний.

Через три минуты «Монако» пропустил, тут же снова вышел вперед, а в концовке добил «Лорьян» еще двумя мячами.

«Царь вернулся», — отреагировал официальный твиттер «Монако», изобразив игрока в мундире Николая II.

Для Головина гол «Лорьяну» — один из важнейших в карьере. Из-за травмы подколенного сухожилия левой ноги он пропустил 129 дней (последний раз выходил на поле более четырех месяцев назад — 30 августа 2020-го), а его возвращение постоянно откладывалось.

Изначально планировалось, что Головин пропустит около месяца, но сроки сдвигались: «Мы действуем осторожно и не торопимся с возвращением Головина. Главное, чтобы не случилось рецидива», — говорил Ковач 6 ноября.

«Жду возвращения Головина, но будет лучше подождать еще неделю или две», — спустя месяц Нико снова дал понять, что в ближайшее время Александр не вернется, а еще через две недели добавил, что футболист не сыграет до конца года. — Ждем возвращения Головина к первому январскому матчу.

Головин вонзил «Лорьяну» через 10 секунд после выхода на замену — это самый быстрый гол чемпионата Франции для игроков, появлявшихся на поле со скамейки, с 20 октября 2007 года. Тогда отличился польский форвард «Осера» Иренеуг Елень, который тоже забил в ворота «Лорьяна».

После игры Головина поздравила вся раздевалка: хлопали по плечу, отдавали пять и по-дружески отвешивали пощечины.

— Очень рад вернуться на поле после столь длительной паузы, — сказал Головин Sport24. — Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное для команды. Ситуация с голом? В принципе ничего особенного — вышел на поле, получил мяч, увидел возможность для удара. Получилось попасть точно в угол. Естественно, гол придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, что у нас в целом отлично сработали замены в этом матче. Одержали важную победу. Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Не было смысла форсировать события и выходить на поле не готовым. Поэтому следовал рекомендациям нашего медицинского штаба. Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре.