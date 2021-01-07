Мостовой — о Головине: Пять голов забил и уже царь. Смешно уже

Футбол, Франция, Тур 186.01.2021, 21:00 (МСК UTC+3)Stade Yves Allainmat
|Кристоф Пеллиссье
|Нико Ковач
|Терем Моффи
|31′
|Аксель Дисаси
|9′
|Эндрю Гравиллон
|67′
|Александр Головин
|64′
|Кевин Фолланд
|68′
|Софьян Диоп
|78′
|Гильермо Марипан
|89′
|30
|Поль Нарди
|30
|Вито Манноне
|2
|Эндрю Гравиллон
|29
|Джибриль Сидибе
3′
|21
|Жереми Морель
|32
|Бенуа Бадиашиле
|25
|Венсан Ле Гофф
|8
|Орельен Тшуамени
|22
|Жонатан Делаплас
48′
|22
|Юссуф Фофана
|23
|Тома Монкондюи
|31
|Кевин Фолланд
|6
|Лоран Абержель
83′
|20
|Аксель Дисаси
46′
|14
|Жером Эрго
|3
|Гильермо Марипан
|11
|Кантен Буагар
61′
|26
|Рубен Агилар
83′
|8
|Тревор Чалоба
|12
|Кайю Энрике
|13
|Терем Моффи
73′
|9
|Виссам Бен Йеддер
73′
|27
|Адриан Грбич
|10
|Стеван Йоветич
|19
|Йоан Висса
84′
|11
|Желсон Мартинш
6′64′
|12
|Сильвен Марво
|17
|Александр Головин
|28
|Арман Лорьенте
34′83′
|13
|Виллем Жеббель
46′
|10
|Энцо Ле Фе
|37
|Софьян Диоп
66′
|1
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|8
|9
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Франк Шнайдер(Франция)