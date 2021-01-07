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11:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой — о Головине: Пять голов забил и уже царь. Смешно уже

Экс-футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» сравнение полузащитника «Монако» Александра Головина с царем.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в Twitter-аккаунте клуба появился пост с подписью «The Tzar is back» (Царь вернулся) после гола Головина «Лорьяну» (5:2) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

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— Пять голов забил и уже царь. Смешно уже, — сказал Мостовой в комментарии «СЭ».

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что царь в российском футболе только Мостовой.

Лорьян
2:5
Первый тайм: 1:1
Монако
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