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11:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нико Ковач о Головине: Лучшая замена в моей жизни

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о голе полузащитника Александра Головина.

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Россиянин отличился в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2).

«Это лучшая замена в моей жизни», — цитирует Ковача в своем Twitter журналист Клеман Броссар.

Головин вышел на замену на 64-й минуте вместо Желсона Мартинша. Уже через 10 секунд после выхода на поле ему удалось забить.

Лорьян
2:5
Первый тайм: 1:1
Монако
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