Нико Ковач о Головине: Лучшая замена в моей жизни
Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о голе полузащитника Александра Головина.
Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о голе полузащитника Александра Головина.
Россиянин отличился в матче 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2).
«Это лучшая замена в моей жизни», — цитирует Ковача в своем Twitter журналист Клеман Броссар.
Головин вышел на замену на 64-й минуте вместо Желсона Мартинша. Уже через 10 секунд после выхода на поле ему удалось забить.