ПСЖ сыграл вничью с «Сент-Этьеном» в дебютном матче под руководством Почеттино

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В составе ПСЖ гол на счету Мойзе Кина (22-я минута). У хозяев отличился Ромен Амума (19).

ПСЖ провел первый матч под руководством аргентинского тренера Маурисио Почеттино, который был назначен на этот пост 2 января. Ранее руководство ПСЖ досрочно расторгло контракт с Томасом Тухелем, который работал в клубе с 2018 года.

Почеттино 48 лет, ранее он работал в испанском «Эспаньоле», английских «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», с которым в сезоне-2018/19 впервые в истории клуба дошел до финала Лиги чемпионов.

ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков и уступая 3 очка лидирующему «Лиону». «Сент-Этьен» расположился на 14-й строчке с 19 очками. В следующем туре ПСЖ 9 января примет «Брест», а «Сент-Этьен» в тот же день в гостях сыграет с «Ренном».