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11:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» потерпел первое поражение. «Ювентус» вернулся в число лидеров

В центральном матче 16-го тура «Милан» проиграл на своем поле «Ювентусу» и не сумел воспользоваться осечкой «Интера».

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17:2 в пользу «Ювентуса»

Счастливый билет
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«Ювентус» девять раз подряд выигрывал скудетто. Многие, наверное, уже забыли, кому удавалось побеждать в серии А в последний раз до туринского клуба. Но мы-то с вами помним: в 2011 году чемпионом Италии стал именно «Милан». С той поры сметающий все на своем пути «Ювентус» выиграл в общей сложности 17 домашних титулов, а растерявший былое величие «Милан» всего два, да и те третьестепенные, к коим относится Суперкубок страны.

В прошлом чемпионате Италии «Милан» отстал от «Ювентуса» на целых 17 очков, заняв лишь шестое место. В нынешнем сезоне команда Стефано Пьоли стала главным на сегодня сюрпризом чемпионата (37 очков в 15 турах) и подошла к этому матчу на «Сан-Сиро» с отрывом в 10 пунктов от туринцев, у которых, правда, имеется один матч в запасе. За несколько часов до игры в Милане идущий вторым в турнирной таблице «Интер» (36 очков) проиграл в Генуе местной «Сампдории», сделав неожиданный подарок обоим соперникам.

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Без Ибрагимовича и Мораты

Безусловно, в иные времена суперматч на «Сан-Сиро» собрал бы полные трибуны, однако зрители на матчи серии А, как известно, не допускаются. Так что легендарному стадиону пришлось обойтись в эту мерзкую погоду лишь небольшим набором вип-персон вроде бывшего босса «золотых» времен «Милана» Адриано Галлиани. Со стороны наблюдал за игрой и сегодняшний лидер «красно-черных», он же чемпион Италии-2011 в составе былого «Милана» Златан Ибрагимович. Шведский ветеран, который не восстановился после травмы, расположился среди своих партнеров на мягких креслах для запасных игроков. Помимо Ибры в этом матче не смогли принять участие дисквалифицированный Тонали, травмированные Беннасер, Габбиа и Салемакерс, а также подхватившие накануне коронавирус Крунич и Ребич.

«Ювентус» приехал в Милан без травмированного Мораты и заболевших коронавирусом Алекса Сандро и Куадрадо.

Компанию Криштиану Роналдоу в атаке составил Дибала (хотя еще за два дня до этого у него подскочила температура), а главным героем стартового отрезка стал Кьеза. На 16-й минуте он мощно пробил в штангу, а спустя три минуты хлестким ударом оставил не у дел Доннарумму после изящного паса пяткой в исполнении Дибалы. Но если начало матча осталось за «Ювентусом», то дальше интереснее смотрелся «Милан». И он сравнял счет за четыре минуты до перерыва: красивый удар в «девятку» исполнил Калабрия, игравший в этой встрече на непривычной для себя позиции опорного полузащитника. Голевая атака «Милана» началась при этом, похоже, с фола Чалханоглу на Рабио, однако судья Иррати не обратил на это внимания.

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Победная эстафета

После перерыва сказался тот факт, что у «Ювентуса» было меньше потерь в составе и что у него оказалась более качественная скамейка запасных. Второй гол соорудили те же двое, что и первый: Дибала вновь выступил ассистентом, а Кьеза классно исполнил удар уже с левой ноги. Оба сразу же после гола покинули поле, а эстафету у них приняла другая пара, которая и создала третий гол, окончательно снявший все вопросы в матче. Швед Кулушевски совершил яркий индивидуальный проход и в падении отбросил мяч на американца Маккенни, который не оставил шансов Доннарумме.

«Милан» потерпел первое поражение в нынешнем чемпионате, но сохранил отрыв в одно очко от идущего вторым «Интера».

«Ювентус» же за один тур отыграл по три очка у обоих миланских лидеров, а заодно обошел неожиданно оступившийся дома против «Специи» «Наполи» и поднялся на четвертое место (30 очков при игре в запасе).

В следующем туре обе команды сыграют дома: «Милан» против «Торино», а «Ювентус» против «Сассуоло». Ну, а центральным в 17-м туре станет поединок в Риме, где в воскресенье днем идущая третьей «Рома» (33 очка) сыграет с «Интером».

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Милан
1:3
Первый тайм: 1:1
Ювентус
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