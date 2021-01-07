«Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес
ТАСС, 7 января. Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с бразильским «Сантосом» в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес.
ТАСС, 7 января. Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с бразильским «Сантосом» в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес.
Ответная встреча состоится 14 января.
В другом полуфинале встречаются бразильский «Палмейрас» и аргентинский «Ривер Плейт». Бразильский клуб выиграл первый матч со счетом 3:0.
Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.