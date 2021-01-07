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11:29 (мск), источник: ТАСС

«Бока Хуниорс» и «Сантос» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес

ТАСС, 7 января. Аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» дома сыграл вничью со счетом 0:0 с бразильским «Сантосом» в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес.

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Источник: AP 2020

Ответная встреча состоится 14 января.

В другом полуфинале встречаются бразильский «Палмейрас» и аргентинский «Ривер Плейт». Бразильский клуб выиграл первый матч со счетом 3:0.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года. Действующим победителем турнира является бразильский «Фламенго». Лидером по количеству побед в Кубке Либертадорес является аргентинский «Индепендьенте», выигравший во всех семи финалах, в которых принимал участие.

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