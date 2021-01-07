Дубль Месси вывел «Барсу» на третье место
«Барселона» одержала яркую победу в Бильбао (3:2), а героями матча стали два футболиста каталонцев — Лионель Месси и Педри.
«Барселона» одержала яркую победу в Бильбао (3:2), а героями матча стали два футболиста каталонцев — Лионель Месси и Педри.
В первый же день нового года фамилия Месси оказалась в заголовках самых популярных спортивных новостей. Для этого Лео даже не потребовалось выходить на поле — 1 января он получил возможность официально вести переговоры с другими клубами. И теперь дня не проходит, чтобы нескончаемый сериал не получил продолжения.
Самый свежий слух, например, затронул капитанов двух испанских грандов — «Реала» и «Барселоны». Серхио Рамос якобы в разговоре с президентом мадридцев Флорентино Пересом отказался подписать предложенный ему новый контракт. Причина — интерес «ПСЖ», представители которого сообщили защитнику, что хотят строить команду, в которой тот будет играть вместе с Месси.
Естественно, все сразу вспомнили соотечественника каталонской «десятки» Маурисио Покеттино, который на днях возглавил парижский клуб, а также его давнюю мечту
Наконец, он
Возможно, это преувеличение, но порой кажется, что в лице Педри капитан видит наследника тех, кто определял лицо команды в ее золотую пору. В хрупком на вид юноше есть
Второй гол гостей — произведение искусства. Лео отдал передачу к штрафной и рванул за спину партнеру, который выдержал идеальную паузу и исполнил поистине гениальный пас пяткой. Голкипер «Атлетика» Унаи Симон оказался отыгран, словно в хоккее, полностью открыв ближний угол, промахнуться мимо которого было невозможно. И ведь очень похожий гол в этом сезоне уже был!
До этого Педри еще и сравнял счет, забив не совсем типичный для себя гол головой, когда де Йонг достал у линии поля вроде бы безнадежный мяч и вернул его в площадь ворот. В итоге неудачно начавшаяся для каталонцев игра перевернулась и шла уже по сценарию Роналда Кумана. Да, в концовке Месси обрезал свою команду, и эта ошибка обернулась голом Муниаина, только к тому времени исход встречи уже не вызывал сомнений.
До этого Лео забил с передачи Гризманна и сделал первый для игроков «Барселоны» дубль на перестроенном стадионе «Сан-Мамес». На старой арене в Бильбао в прошлый раз подобное удавалось каталонцам еще в апреле 2002 года, когда отличился другой аргентинец — Хавьер Савиола. Если бы не штанга, у Месси получились бы