Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
6.01
Сассуоло
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи
Специя
12
Футбол. Зарубежный
6.01
Лорьян
Монако
25
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Ювентус
13
Футбол. Зарубежный
6.01
Атлетик
Барселона
23
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
11:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Месси вывел «Барсу» на третье место

«Барселона» одержала яркую победу в Бильбао (3:2), а героями матча стали два футболиста каталонцев — Лионель Месси и Педри.

Наверх
Счастливые комбинации
Истории людей, выигравших в лотерее

В первый же день нового года фамилия Месси оказалась в заголовках самых популярных спортивных новостей. Для этого Лео даже не потребовалось выходить на поле — 1 января он получил возможность официально вести переговоры с другими клубами. И теперь дня не проходит, чтобы нескончаемый сериал не получил продолжения.

Самый свежий слух, например, затронул капитанов двух испанских грандов — «Реала» и «Барселоны». Серхио Рамос якобы в разговоре с президентом мадридцев Флорентино Пересом отказался подписать предложенный ему новый контракт. Причина — интерес «ПСЖ», представители которого сообщили защитнику, что хотят строить команду, в которой тот будет играть вместе с Месси.

Во время загрузки произошла ошибка.

Естественно, все сразу вспомнили соотечественника каталонской «десятки» Маурисио Покеттино, который на днях возглавил парижский клуб, а также его давнюю мечту когда-нибудь поработать с Лео. Только кажется, что никакой смены клуба не будет, и Месси останется в «Барсе». Это его родной дом, где он счастлив. Зона комфорта, в том числе и для семьи.

Наконец, он по-прежнему вожак сине-гранатовой стаи, где постепенно наливаются силой новые звездочки, которых капитан с удовольствием берет под крыло. Так было с Ансу Фати, который сейчас залечивает травму, опережая изначально определенный медиками график восстановления. Теперь Месси столь же трогательно опекает 18-летнего Педри. Точно также самого аргентинца много лет назад в его первых матчах на «Камп Ноу» поддерживали звезды «Барсы» во главе с Роналдинью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, это преувеличение, но порой кажется, что в лице Педри капитан видит наследника тех, кто определял лицо команды в ее золотую пору. В хрупком на вид юноше есть что-то от Иньесты и Хави. Тончайшее понимание игры, техника, нестандартные ходы и колоссальная уверенность в себе, позволяющая принимать на поле смелые и неординарные решения.

В Бильбао, где «Барса» пропустила уже на 3-й минуте, Педри и Месси стали главными творцами победы сине-гранатовых.

Второй гол гостей — произведение искусства. Лео отдал передачу к штрафной и рванул за спину партнеру, который выдержал идеальную паузу и исполнил поистине гениальный пас пяткой. Голкипер «Атлетика» Унаи Симон оказался отыгран, словно в хоккее, полностью открыв ближний угол, промахнуться мимо которого было невозможно. И ведь очень похожий гол в этом сезоне уже был!

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого Педри еще и сравнял счет, забив не совсем типичный для себя гол головой, когда де Йонг достал у линии поля вроде бы безнадежный мяч и вернул его в площадь ворот. В итоге неудачно начавшаяся для каталонцев игра перевернулась и шла уже по сценарию Роналда Кумана. Да, в концовке Месси обрезал свою команду, и эта ошибка обернулась голом Муниаина, только к тому времени исход встречи уже не вызывал сомнений.

До этого Лео забил с передачи Гризманна и сделал первый для игроков «Барселоны» дубль на перестроенном стадионе «Сан-Мамес». На старой арене в Бильбао в прошлый раз подобное удавалось каталонцам еще в апреле 2002 года, когда отличился другой аргентинец — Хавьер Савиола. Если бы не штанга, у Месси получились бы хет-трик и единоличное лидерство в списке лучших снайперов ла лиги. Но и без этого 2021-й начался для капитана сине-гранатовых почти идеально. Только он и Криштиану Роналду забивают в чемпионатах «большой пятерки» ежегодно на протяжении семнадцати лет, а в таблице «Барса» уже третья.

Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетик
2:3
Первый тайм: 1:2
Барселона
 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
«Милан» потерпел первое поражение. «Ювентус» вернулся в лидеры
В сборную берут по блату? Третьяк винит в позоре родню Ларионова
ПСЖ сыграл вничью в дебютном матче под руководством Почеттино
Русского футболиста после гола во Франции сравнили с Николаем II
Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке «Вашингтона»
Комбаров и еще 5 футболистов могут покинуть «Арсенал» зимой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь