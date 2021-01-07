Семья Мальдини сыграла за «Милан» 1000 матчей в Серии А
В среду, 6 января, «Ювентус» победил «Милан» в матче 16-го тура Серии А. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 3:1 в пользу бьянконери.
В среду, 6 января, «Ювентус» победил «Милан» в матче 16-го тура Серии А. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 3:1 в пользу бьянконери.
На 81-й минуте нападающий «Милана» Дэниель Мальдини заменил защитника Диогу Далота. Для 19-летнего форварда эта игра стала 6-й в футболке россонери в рамках чемпионата Италии.
Всего же вместе Дэниель вместе отцом Паоло Мальдини, который в данный момент занимает пост спортивного директора клуба, а также с дедушкой Чезаре Мальдини суммарно отыграли 1000 матчей за «Милан» в Серии А.
Чезаре выступал на позиции защитника миланцев с 1954 по 1966 год. За это время он провел 347 матчей. На счету Паоло, который также был защитником, 647 игр в период с 1984 по 2009 год.