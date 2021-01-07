Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Торино
Верона
11
Футбол. Зарубежный
6.01
Сассуоло
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи
Специя
12
Футбол. Зарубежный
6.01
Лорьян
Монако
25
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Ювентус
13
Футбол. Зарубежный
6.01
Атлетик
Барселона
23
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
11:43 (мск), источник: Sport24

Семья Мальдини сыграла за «Милан» 1000 матчей в Серии А

В среду, 6 января, «Ювентус» победил «Милан» в матче 16-го тура Серии А. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 3:1 в пользу бьянконери.

Наверх

На 81-й минуте нападающий «Милана» Дэниель Мальдини заменил защитника Диогу Далота. Для 19-летнего форварда эта игра стала 6-й в футболке россонери в рамках чемпионата Италии.

Всего же вместе Дэниель вместе отцом Паоло Мальдини, который в данный момент занимает пост спортивного директора клуба, а также с дедушкой Чезаре Мальдини суммарно отыграли 1000 матчей за «Милан» в Серии А.

Чезаре выступал на позиции защитника миланцев с 1954 по 1966 год. За это время он провел 347 матчей. На счету Паоло, который также был защитником, 647 игр в период с 1984 по 2009 год.

Ювентус
3:0
Первый тайм: 0:0
Наполи
 «Приехал домой, а там такой трэш!» Жену футболиста застукали за изменой
«Дуреют от денег, телок и алкоголя». Звездные певцы жестко раскритиковали русских футболистов
«Милан» потерпел первое поражение. «Ювентус» вернулся в лидеры
В сборную берут по блату? Третьяк винит в позоре родню Ларионова
Дубль Месси вывел «Барсу» на третье место в чемпионате (видео)
ПСЖ сыграл вничью в дебютном матче под руководством Почеттино
Русского футболиста после гола во Франции сравнили с Николаем II
Овечкин забросил эффектную шайбу на тренировке «Вашингтона»
Комбаров и еще 5 футболистов могут покинуть «Арсенал» зимой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь