Семья Мальдини сыграла за «Милан» 1000 матчей в Серии А

На 81-й минуте нападающий «Милана» Дэниель Мальдини заменил защитника Диогу Далота. Для 19-летнего форварда эта игра стала 6-й в футболке россонери в рамках чемпионата Италии.

Всего же вместе Дэниель вместе отцом Паоло Мальдини, который в данный момент занимает пост спортивного директора клуба, а также с дедушкой Чезаре Мальдини суммарно отыграли 1000 матчей за «Милан» в Серии А.

Чезаре выступал на позиции защитника миланцев с 1954 по 1966 год. За это время он провел 347 матчей. На счету Паоло, который также был защитником, 647 игр в период с 1984 по 2009 год.