«Кайрат» обошел «Астану» в рейтинге лучших клубов Европы
Портал Euroclubindex обновил рейтинг лучших клубов Европы на текущий момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Портал Euroclubindex обновил рейтинг лучших клубов Европы на текущий момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Возглавляет обновленный рейтинг победитель Лиги чемпионов — мюнхенская «Бавария». «Манчестер Сити» сместил «Ливерпуль» со второй позиции, а «РБ Лейпциг» обошел туринский «Ювентус», поднявшись на 8-ю строчку. Также в топ-10 входят: 4) «Барселона» (Испания); 5) «Реал» (Испания); 6) «Атлетико» (Испания); 7) «ПСЖ» (Франция) и 10) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Что касается казахстанских клубов, то наивысшее место — 234-е занимает алматинский «Кайрат», который в минувшем сезоне впервые за 16-лет стал чемпионом Казахстана. Девятью строчками ниже располагается «Астана».
Остальные казахстанские клубы располагаются следующим образом:
361. «Ордабасы»
363. «Тобол»
435. «Жетысу»
454. «Шахтер»
470. «Кайсар»
509. «Тараз»
523. «Кызыл-Жар СК»
548. «Окжетпес»
555. «Каспий».
При составлении рейтинга учитываются результаты клубов за последние четыре сезона как в еврокубковых турнирах, так и в национальных чемпионатах и кубках. При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона.