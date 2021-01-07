«Кайрат» обошел «Астану» в рейтинге лучших клубов Европы

Возглавляет обновленный рейтинг победитель Лиги чемпионов — мюнхенская «Бавария». «Манчестер Сити» сместил «Ливерпуль» со второй позиции, а «РБ Лейпциг» обошел туринский «Ювентус», поднявшись на 8-ю строчку. Также в топ-10 входят: 4) «Барселона» (Испания); 5) «Реал» (Испания); 6) «Атлетико» (Испания); 7) «ПСЖ» (Франция) и 10) «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Что касается казахстанских клубов, то наивысшее место — 234-е занимает алматинский «Кайрат», который в минувшем сезоне впервые за 16-лет стал чемпионом Казахстана. Девятью строчками ниже располагается «Астана».

Остальные казахстанские клубы располагаются следующим образом:

361. «Ордабасы»

363. «Тобол»

435. «Жетысу»

454. «Шахтер»

470. «Кайсар»

509. «Тараз»

523. «Кызыл-Жар СК»

548. «Окжетпес»

555. «Каспий».