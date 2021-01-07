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13:33 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» обошел «Астану» в рейтинге лучших клубов Европы

Портал Euroclubindex обновил рейтинг лучших клубов Европы на текущий момент, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Возглавляет обновленный рейтинг победитель Лиги чемпионов — мюнхенская «Бавария». «Манчестер Сити» сместил «Ливерпуль» со второй позиции, а «РБ Лейпциг» обошел туринский «Ювентус», поднявшись на 8-ю строчку. Также в топ-10 входят: 4) «Барселона» (Испания); 5) «Реал» (Испания); 6) «Атлетико» (Испания); 7) «ПСЖ» (Франция) и 10) «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Что касается казахстанских клубов, то наивысшее место — 234-е занимает алматинский «Кайрат», который в минувшем сезоне впервые за 16-лет стал чемпионом Казахстана. Девятью строчками ниже располагается «Астана».

Остальные казахстанские клубы располагаются следующим образом:

361. «Ордабасы»
363. «Тобол»
435. «Жетысу»
454. «Шахтер»
470. «Кайсар»
509. «Тараз»
523. «Кызыл-Жар СК»
548. «Окжетпес»
555. «Каспий».

При составлении рейтинга учитываются результаты клубов за последние четыре сезона как в еврокубковых турнирах, так и в национальных чемпионатах и кубках. При этом наибольший вес имеют результаты последнего сезона.

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