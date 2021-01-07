Месси получил награду за участие в строительстве онкологического центра

Аргентинского футболиста отметили за участие в строительстве онкологического педиатрического центра в госпитале «Сант Жоан де Деу» в Барселоне.

В рамках этой награды также был отмечен вклад в развитие общества таких спортсменов, как Рафаэль Надаль, Хави, братья Марк и Пау Газоли, а также Каролина Марин.