Месси получил награду за участие в строительстве онкологического центра
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лауреатом премии Values Award газеты SPORT.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лауреатом премии Values Award газеты SPORT.
Аргентинского футболиста отметили за участие в строительстве онкологического педиатрического центра в госпитале «Сант Жоан де Деу» в Барселоне.
В рамках этой награды также был отмечен вклад в развитие общества таких спортсменов, как Рафаэль Надаль, Хави, братья Марк и Пау Газоли, а также Каролина Марин.
Бывший одноклубник Месси Хави получил специальную награду за вклад в развитие «честной игры» по ходу спортивной карьеры.