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14:01 (мск), источник: Sport24

Месси получил награду за участие в строительстве онкологического центра

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лауреатом премии Values Award газеты SPORT.

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Источник: AP 2020

Аргентинского футболиста отметили за участие в строительстве онкологического педиатрического центра в госпитале «Сант Жоан де Деу» в Барселоне.

В рамках этой награды также был отмечен вклад в развитие общества таких спортсменов, как Рафаэль Надаль, Хави, братья Марк и Пау Газоли, а также Каролина Марин.

Бывший одноклубник Месси Хави получил специальную награду за вклад в развитие «честной игры» по ходу спортивной карьеры.

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