Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже Вальбуэна
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием, сообщает Le Parisien.
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием, сообщает Le Parisien.
Дело будет рассмотрено в Версале, о чём сообщила сторона обвинения.
Следствие считает, что Бензема в 2015 году действовал как посредник. Футболист «сливочных» подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не опубликовали в Сети видеозапись интимного характера с участием Матье.