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18:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клуб Бекхэма «Интер Майами» уволил главного тренера Диего Алонсо

Диего Алонсо покинул пост главного тренера «Интер Майами», сообщает официальный сайт клуба.

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Отмечается, что стороны расстались по взаимному согласию.

Диего Алонсо стал первым главным тренером клуба, основанного в 2019 году. В сезоне-2020 команда заняла десятое место в Восточной конференции с 7 победами, 3 ничьими и 13 поражениями.

Совладельцем и президентом «Интер Майами» является экс-капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм.

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