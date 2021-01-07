«Астон Вилла» закрыла свою базу из-за вспышки коронавируса перед матчем с «Ливерпулем»

В заявлении «Астон Виллы» говорится о том, что после планового тестирования на covid-19 было выявлено большое количество зараженных среди футболистов и сотрудников клуба. В понедельник их поместили на самоизоляцию. После второго раунда тестирования были получены новые положительные результаты.