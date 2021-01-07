24-летний футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

На 27-й минуте матча против «Униао Алмейрим», проходившего 3 января, Аполинарио потерял сознание. Дежурившие на стадионе врачи пытались его реанимировать, спортсмена госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, спасти футболиста не удалось. Остановка сердца привела к смерти мозга.

Представители клуба выступили с заявлением, в котором выразили готовность поддержать семью Аполинарио. Умершему было 24 года.