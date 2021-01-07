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21:05 (мск), источник: Lenta.Ru

24-летний футболист потерял сознание во время матча и умер в больнице

Бразильский футболист Алекс Аполинарио, выступающий за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка», потерял сознание во время матча и умер в больнице несколько дней спустя. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: Reuters

На 27-й минуте матча против «Униао Алмейрим», проходившего 3 января, Аполинарио потерял сознание. Дежурившие на стадионе врачи пытались его реанимировать, спортсмена госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, спасти футболиста не удалось. Остановка сердца привела к смерти мозга.

Представители клуба выступили с заявлением, в котором выразили готовность поддержать семью Аполинарио. Умершему было 24 года.

30 ноября 2020 года сообщалось о смерти бывшего футболиста «Фулхэма» и сборной Сенегала Папа Буба Диопа, страдавшего от болезни Шарко-Мари-Тута. Это заболевание поражает нервы, контролирующие движение мышц и несущие чувствительную информацию к головному мозгу.

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