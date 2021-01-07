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21:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» занял 120 миллионов у Банка Англии из-за пандемии коронавируса

«Арсенал» взял у Банка Англии краткосрочную ссуду в размере 120 миллионов фунтов стерлингов, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

Отмечается, что клуб признан соответствующим критериям для механизма корпоративного финансирования на фоне пандемии коронавируса.

Заем позволит «Арсеналу» частично покрыть финансовые потери, вызванные пандемией коронавируса. Ссуда должна быть погашена в мае 2021 года.

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