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21:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе из «Аталанты» 18-летнего форварда Дьялло

Нападающий Амад Дьялло перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты», сообщает пресс-служба английского клуба.

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Контракт с «красными дьяволами» 18-летнего футболиста из Кот-д’Ивуара рассчитан до 2025 года с возможностью продления на еще один сезон.

В текущем сезоне Дьялло провел два матча за «Аталанту» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 15 миллионов евро.

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