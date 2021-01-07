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21:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Состоялась жеребьевка Кубка Франции, «Монако» Головина узнал возможных соперников

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Франции в сетке команд лиг 1 и 2.

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Источник: AP 2020

30 команд сформируют 15 пар. «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, встретится на выезде с победителем противостояния «Клермонт» — «Гренобль».

Игры пройдут в период 9—11 февраля.

К 15 победителям матчей из другой половины сетки добавятся 17 победителей 1/32 финала низших лиг, и начиная с 1/16 финала жеребьевка будет общей.

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