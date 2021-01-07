Зидан помещен на карантин. Он общался с человеком, у которого обнаружили коронавирус

Как сообщает Marca, специалист сел на самоизоляцию и ожидает результата теста на коронавирус. Зидан контактировал с человеком из ближайшего окружения, у которого впоследствии была выявлена болезнь.

Тренер не руководил командой во время утренней тренировки. Результат теста должен стать известен в четверг вечером.