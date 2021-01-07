Зидан помещен на карантин. Он общался с человеком, у которого обнаружили коронавирус
«Реал» может отправиться на выездной матч Ла Лиги против «Осасуны» без главного тренера Зинедина Зидана.
«Реал» может отправиться на выездной матч Ла Лиги против «Осасуны» без главного тренера Зинедина Зидана.
Как сообщает Marca, специалист сел на самоизоляцию и ожидает результата теста на коронавирус. Зидан контактировал с человеком из ближайшего окружения, у которого впоследствии была выявлена болезнь.
Тренер не руководил командой во время утренней тренировки. Результат теста должен стать известен в четверг вечером.
Матч «Реала» с «Осасуной» запланирован на 9 января. Отмечается, что мадридская команда может отложить поездку на вечер пятницы