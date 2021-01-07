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21:26 (мск), источник: Sport24

Зидан помещен на карантин. Он общался с человеком, у которого обнаружили коронавирус

«Реал» может отправиться на выездной матч Ла Лиги против «Осасуны» без главного тренера Зинедина Зидана.

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Источник: Reuters

Как сообщает Marca, специалист сел на самоизоляцию и ожидает результата теста на коронавирус. Зидан контактировал с человеком из ближайшего окружения, у которого впоследствии была выявлена болезнь.

Тренер не руководил командой во время утренней тренировки. Результат теста должен стать известен в четверг вечером.

Матч «Реала» с «Осасуной» запланирован на 9 января. Отмечается, что мадридская команда может отложить поездку на вечер пятницы из-за сильного шторма в Памплоне.

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