Текущие события
Футбол. Зарубежный
6.01
Наполи
Специя
12
Футбол. Зарубежный
6.01
Лорьян
Монако
25
Футбол. Зарубежный
6.01
Милан
Ювентус
13
Футбол. Зарубежный
6.01
Атлетик
Барселона
23
Футбол. Зарубежный
8.01
Боруссия М
Бавария
Футбол. Зарубежный
8.01
Сельта
Вильярреал
Все события
Фоторепортажи
15Спортсмены, которых мы потеряли в 2020 году
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
21:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Атлетико» не собираются расставаться с Симеоне

«Атлетико» не намерен расставаться с главным тренером Диего Симеоне, сообщает Marca.

Наверх
Источник: AP 2020

Руководство мадридцев полностью ему доверяет и рассчитывает на 50-летнего специалиста в будущем.

Накануне «Атлетико» сенсационно вылетел из 1/32 финала Кубка Испании, уступив клубу третьего дивизиона «Корнелье» (0:1).

При этом в таблице ла лиги мадридская команда занимает первое место, а в Лиге чемпионов вышла в 1/8 финала, где встретится с «Челси».

В СМИ появилась информация, что рулевого «матрасников» может пригласить сборная Аргентины.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, две Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов.

 Сборная России по красоте. Они победили в Instagram
«Я сказала «да» в первый же день». Чем сразил Шарапову разведенный британец
«Милан» потерпел первое поражение. «Ювентус» вернулся в лидеры
В сборную берут по блату? Третьяк винит в позоре родню Ларионова
Зинедин Зидан помещен на карантин
СКА потерпел третье подряд поражение в КХЛ
Дортмундская «Боруссия» интересуется футболистом «Зенита»
Экс-игрок «Барселоны» штурмовал здание Конгресса в Вашингтоне
Сборная Швеции может в полном составе сняться с «Тур де Ски»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь