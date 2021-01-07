В «Атлетико» не собираются расставаться с Симеоне

Руководство мадридцев полностью ему доверяет и рассчитывает на 50-летнего специалиста в будущем.

Накануне «Атлетико» сенсационно вылетел из 1/32 финала Кубка Испании, уступив клубу третьего дивизиона «Корнелье» (0:1).

При этом в таблице ла лиги мадридская команда занимает первое место, а в Лиге чемпионов вышла в 1/8 финала, где встретится с «Челси».

В СМИ появилась информация, что рулевого «матрасников» может пригласить сборная Аргентины.