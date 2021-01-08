«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса
«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом
«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом
Сообщалось, что основной состав и тренерский штаб клуба не смогут принять участие в этом матче. «Астон Вилла» сыграет молодёжным составом, если у многих тест на коронавирус будет отрицательным.
Ранее сообщалось, что в «Астон Вилле» выявлена серьёзная вспышка коронавируса.
Впрочем, ранее уже переносились матчи, несмотря на наличие здоровых футболистов. В общей сложности в нынешнем сезоне АПЛ