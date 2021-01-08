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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» молодёжным составом из-за вспышки коронавируса

«Астон Вилла» сыграет с «Ливерпулем» в Кубке Англии молодёжным составом из-за вспышки коронавируса, сообщается в «твиттере» журналиста Джона Перси.

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Источник: Reuters

Сообщалось, что основной состав и тренерский штаб клуба не смогут принять участие в этом матче. «Астон Вилла» сыграет молодёжным составом, если у многих тест на коронавирус будет отрицательным.

Ранее сообщалось, что в «Астон Вилле» выявлена серьёзная вспышка коронавируса. Из-за случившегося тренировки команды были отменены, тренировочная база в настоящее время закрыта. Матч «Астон Виллы» с «Ливерпулем» в Кубке Англии запланирован на 8 января. При этом, согласно действующим в Англии правилам, матч должен состояться, если команды могут внести в заявку 14 игроков.

Впрочем, ранее уже переносились матчи, несмотря на наличие здоровых футболистов. В общей сложности в нынешнем сезоне АПЛ из-за пандемии коронавируса были перенесены четыре встречи.

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